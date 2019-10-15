قوافل طبية للبسطاء في قرى أسوان..صور

أعطى محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى الصحة بتضافر كافة الجهود والتنسيق مع المحليات لتوصيل الخدمة الصحية من خلال الإستمرار فى تنظيم القوافل الطبية المتنقلة وتحقيق أكبر إستفادة ممكنة منها وخاصة فى المناطق النائية والمحرومة على أكمل وجه.



وأشار الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان إلى أنه تم تنظيم 2 قافلة طبية للكشف المجانى على أهالى منطقة جبل تقوق بمركز أسوان ، وأيضًا قرية الشهامة التابعة لمركز إدفو حيث استمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين بكل منطقة وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل الطبية بالمديرية .



وأضاف إيهاب حنفى بأن كل قافلة ضمت العديد من التخصصات والتى نجحت فى إجراء الكشوفات الطبية على 3102 مواطن ومواطنة فى جبل تقوق والشهامة , بجانب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ،كما شملت فعاليات هذه القوافل أيضًا صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة بالمجان، فضلًا عن عقد ندوات تثقيف صحى لأكثر من 810 سيدة من أهالى القريتين .

