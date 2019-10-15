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أخبار البلد

القومى للطفولة يعقد ورشة العمل الأولى للجمعيات الأهلية فى 4 محافظات

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:16 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة ورشة العمل الأولى للجمعيات الأهلية الشريكة من 4 محافظات وهي "الأقصر، سوهاج، قنا، الغربية" وذلك في إطار تنفيذ المجلس لأنشطة مبادرة تمكين البنات دوّي، حيث استهدفت الورشة عدد 25 عضوا من 5 جمعيات أهلية، و3 من مديري وحدات الحماية بتلك المحافظات، لرفع وبناء قدراتهم على رسائل تمكين الفتيات والمساواة بين الجنسين لتقليل الفجوة النوعية والتدريب على دليل دوّي.

وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس يتخذ خطوات ملموسة نحو تنفيذ خطة المبادرة الوطنية لتمكين البنات دوّي، مشيرة إلى أن المجلس يسعى لتوسيع الشراكات مع المجتمع المدني لتغطية أكبر قدر من المحافظات التي تعمل عليها المبادرة، مؤكدة أنه كانت من أهم مخرجات هذا التدريب هو الخروج بخطة عمل متكاملة تشمل العديد من الأنشطة التي سيتم تنفيذها في تلك المحافظات للوصول لأكبر عدد من الجمهور المستهدف.

تخللت ورشة العمل التدريب على كيفية استخدام دليل دوّي، في كيفية إدارة الحكي للفتيات والفتيان، والخدمات المقدمة من خط نجدة الطفل 16000، وآليات العمل مع الجمعيات الأهلية الشريكة، كما تم تدريبهم على المساحات الشخصية الآمنة في دوائر الحكي، كما تم تدريبهم على كيفية تطبيق فعاليات دوّي المحلية، كالمسرح المجتمعي التفاعلي. كما تم الاتفاق على خطة العمل وكيفية تنفيذها.

يذكر أن دوّي، مبادرة وطنية لتمكين البنات تم إطلاقها تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتنسيق مع يونيسف مصر، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة.
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