بينها خطابات للملك فيصل.. المكتبة السعودية تطلق وثائق تاريخية عن روسيا لأول مرة

بالتزامن مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية، أفرجت مكتبة الملك عبد العزيز العامة عن العديد من الوثائق، والمطبوعات، من أهمها كتاب العلاقات السعودية السوفيتية 1926- 1938، والذى يحتوى على ثلاثين وثيقة من الأرشيف السوفييتى والذى يرصد تاريخ تأسيس المملكة من قبل الملك عبد العزيز بن آل سعود والعلاقات بين السعودية وروسيا.



وحسب صحيفة «آراب نيوز» فإن الوثائق المحفوظة أساسا في المكتبة الروسية ومكتبة موسكو التاريخية تحوى معلومات عن العلاقات السعودية الروسية تشتمل على مراسلات، وخطابات، وبرقيات توثق لتأسيس الدولة السعودية وتحتوي على تقارير عن السياسة والتجارة.



وتحوى مجموعة الوثائق على خطابات متبادلة بين القائد السوفييتى ستالين والملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود الذين كان حينها وزيرا للخارجية خلال عهد والده الملك عبد العزيز، وأيضا على كتاب الأمير الروسي ألكسيس شيرباتو الذى يتحدث عن الأحصنة العربية الأصيلة وبالإضافة إلى الجهود الرامية إلى أهمية استعادة الروس للمنطقة.



وتعد مكتبة الملك عبد العزيز العامة واحدة من أهم المكتبات الرائدة المهتمة بجمع الوثائق والمنشورات المتعلقة بتاريخ الملك عبد العزيز آل سعود والمملكة.