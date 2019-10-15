حدث فى الجيزة .. تفاصيل ضبط عصابة استدراج الشواذ من فيس بوك

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط عصابة تستدرج الشواذ جنسيا لسرقتهم بالشيخ زايد.



ونجحت فرق مباحث قسم شرطة ثان زايد، من ضبط كل من محمد.ج.ر.ع. 23 سنة عاطل سبق اتهامه في قضيتين، وأمير .م.ح.ح .ف 22 سنة عاطل، وفارس.ز.ر.ح 30 سنة عاطل، وأحمد .م.ف .س ٣١ سنة عاطل.



وكشفت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب العديد من حوادث سرقات ضحاياهم من ذوى الميول الجنسية غير السوية، حيث يقوم الرابع بعرض نفسه على مواقع التواصل الإجتماعى لممارسة الشذوذ.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزة الأول فرد خرطوش محلى الصنع عيار12مم عدد 3 طلقات من ذات العيار والثاني والثالث أسلحة بيضاء.



بعرض المتهمين على النيابات المختصة قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة تلك القضايا.



اتفق الاصدقاء الـ 4 على حيلة سريعة لكسب الأموال بدون عناء، وقرروا استقطاب ضحاياهم من ذوى الميول الجنسية غير السوية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يقوم أحد المتهمين بعرض نفسه على الضحية بغرض ممارسة الشذوذ والاستيلاء على متعلقاتهم.كشفت التحريات أن المتهمين ارتكبوا عدة حوادث سرقات وبعد إيقاع الضحية يتم الإستيلاء على أمواله وتهديده بسلاح نارى.