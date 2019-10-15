رئيس الوزراء يلتقي نائب الرئيس الأمريكي بالبيت الأبيض في وقت لاحق

يلتقي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن مع مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي.



ومن المقرر أن يبحث رئيس الوزراء مع المسئول الأمريكي خلال اللقاء، عددا من محاور التعاون المشترك بين البلدين وملفات دعم العلاقات في مجالات عديدة، بالإضافة إلى القضايا والموضوعات ذات الشأن المشترك، وتطورات الأوضاع علي الساحتين الإقليمية والدولية .



يذكر أن رئيس الوزراء استهل زيارته لواشنطن بلقاء الرئيس الجديد لصندوق النقد الدولي ووزير الطاقة الامريكية، فيما يلتقي ايضا عقب لقاء نائب الرئيس الامريكي، مع كل من رئيس الغرفة التجارية الامريكية وعدد من أعضاء الغرفة ورجال الاقتصاد الأمريكيين، بحضور الوفد الوزاري المرافق.



يبحث الجانبان مجمل اطر دعم التعاون المشترك في المجالات التجارية والفرص الاستثمارية في مصر في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المتنامية التي تشهدها مصر حاليا بشهادة المؤسسات الاقتصادية العالمية.