Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الوزراء يلتقي نائب الرئيس الأمريكي بالبيت الأبيض في وقت لاحق

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 05:39 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
أ ش أ
يلتقي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن مع مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي.

ومن المقرر أن يبحث رئيس الوزراء مع المسئول الأمريكي خلال اللقاء، عددا من محاور التعاون المشترك بين البلدين وملفات دعم العلاقات في مجالات عديدة، بالإضافة إلى القضايا والموضوعات ذات الشأن المشترك، وتطورات الأوضاع علي الساحتين الإقليمية والدولية .

يذكر أن رئيس الوزراء استهل زيارته لواشنطن بلقاء الرئيس الجديد لصندوق النقد الدولي ووزير الطاقة الامريكية، فيما يلتقي ايضا عقب لقاء نائب الرئيس الامريكي، مع كل من رئيس الغرفة التجارية الامريكية وعدد من أعضاء الغرفة ورجال الاقتصاد الأمريكيين، بحضور الوفد الوزاري المرافق.

يبحث الجانبان مجمل اطر دعم التعاون المشترك في المجالات التجارية والفرص الاستثمارية في مصر في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المتنامية التي تشهدها مصر حاليا بشهادة المؤسسات الاقتصادية العالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني بالبيت الأبيض غدا

ترشيحاتنا

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية الأمن القومي المصري.. صور

محمد صلاح يظهر وحيدا في مران ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. صور

محمد رمضان يوجه رسالة لـ تركى آل الشيخ وفان دام .. ماذا قال

سألت عن طريقة للانتحار على فيسبوك.. مأساة فتاة كفر الزيات

محمود البنا ضحية الشهامة وراجح الغدار.. الرد القانوني على المطالبات بإعدام المتهم

حكم الصلاة بشورت فوق الركبة.. الإفتاء توضح.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أم بلا قلب تقتل طفليها داخل منزلها.. تفاصيل صادمة

بقيمة 14 مليون جنيه.. أهالي سمنود ينشئون مركزا طبيا على نفقتهم.. صور

اعرف المواصفات .. شاومى للهواتف المحمولة تتجه لإنتاج السيارات والسعر مفاجأة.. صور