عقب شائعات رحيله .. فرجاني ساسي ينتظم في تدريبات نادي الزمالك

انتظم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.



وشارك ساسي في التدريبات الجماعية للفريق عقب وصوله امس الاثنين إلى القاهرة قادما من تونس، بعد مشاركته في المباراة الودية بين المنتخب التونسي ونظيره الكاميروني.



ويستعد الزمالك لمواجهة النادي الأهلي يوم السبت المقبل ضمن لقاءات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.



كانت قد ترددت انباء خلال الفترة الماضية حول وجود أزمة بين فرجاني ساسي و مجلس ادرارة الزمالك عقب عدم حصوله على مستحقاته بالاضافة لوجود انباء حول قرب رحيله عن النادي.