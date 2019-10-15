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رياضة

حققوا 6 ميداليات.. وزير الرياضة يشيد ببعثة مصر في بطولة العالم للإعاقات الذهنية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:08 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالنتائج المميزة التي تحققها البعثة المصرية في بطولة العالم للاعبين ذوى الإعاقات الذهنية المقامة في الفترة من 12 حتى 19 أكتوبر الجاري بمدينة بريسبان بإستراليا.

وحققت البعثة المصرية حتي الآن في منافسات البطولة 6 ميداليات متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية أحرزهم كل من اللاعب عمر علاء الدسوقي واللاعبة ياسمين عبد المنعم حامد في رمى القرص، واللاعبة أفنان صالح الشرقاوى حققت ذهبيتين في سباق 1500م عدو وسباق 800م عدو، بالإضافة إلى ميدالية فضية أحرزها اللاعب محمد جودة في سباق 50م ظهر، و ميدالية فضية للاعب على عبد الله في سباق 200 متر عدو.

وأكد وزير الشباب والرياضة قدرة أبناء مصر من ذوى القدرات والهمم على تحقيق الإنجاز فهم نموذج للإرادة والتحدى، ودومًا ما يحققون الريادة والتفوق في مختلف المحافل الدولية تدون في سجل الإنجازات المصرية، مثنيًا على الأداء المتميز الذي يقدمه أبناء مصر المشاركين في بطولة العالم للإعاقات الذهنية بإستراليا.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص أمنياته بالتوفيق لجميع أعضاء البعثة المصرية وتحقيق مزيد من الميداليات خلال الأيام القادمة في مختلف المنافسات.

يذكر أن بطولة العالم للإعاقات الذهنية بإستراليا يتنافس بها نحو ألف لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، وتشارك مصر بالبطولة بمنتخبات السباحة وألعاب القوى وتنس الطاولة والتنس الأرضي.
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