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منوعات

جنازة تحولت إلى فرح.. ميت يغني داخل قبره

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:37 م
صدى البلد
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كريم جمال
وسط أجواء من الحزن والبكاء الشديد على فراق فقيدهم، وأثناء إتمام مراسم الدفن وإنزال التابوت للقبر من أجل وضعه فى مثواه الأخير، حدث ما لم يتوقعه أحد.

وبحسب سكاي نيوز، سمع الحضور بالكامل صراخ وغناء الفقيد شاي برادلي من داخل تابوته بالقبر، الأمر الذى أرعب الكثيرين، حتى استوعبوا أن الرجل عاد للحياة من جديد.

سمع الجميع المحارب القديم في القوات المسلحة الإيرلندية الذي يعيش بمقاطعة كيلكيني، قائلًا :" أخرجوني من هنا، المكان مظلم تمامًا".

وتابع شاى كلامه:" هل أنا مت ؟؟ أخرجوني من هذا الصندوق.. عدت لكم من جديد لكى أودعكم للمرة الأخيرة"، الأمر الذى حول بكاء الجميع إلى ضحك شديد.

وبعد انتشار الفيديو الخاص بالواقعة على منصات التواصل الاجتماعى، تسبب بحالة من الجدل حتى خرجت برادلى ابنة المتوفى وأوضحت الحقيقة، بأن والدها سجل هذا المقطع الصوتى من أجل التخفيف عن محبيه.

واختتمت حديثها قائلة:" أعتقد أن والدي يشعر بالسعادة الآن بعدما عرف كم عدد الأشخاص الذين أضحكهم.
جنازة تحولت إلى فرح.. ميت يغني داخل قبره
جنازة تحولت إلى فرح.. ميت يغني داخل قبره
جنازة تحولت إلى فرح.. ميت يغني داخل قبره
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