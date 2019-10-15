أمير كرارة ينشر صورة تشويقية عن قمة السيطرة

نشر الفنان أمير كرارة عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام " صورة مكتوب عليها: "قمة السيطرة.. قريبا".



وعلق كرارة على الصورة: "البداية كانت قوية، بس اللي جاي....".



ولم يكشف أمير كرارة عن طبيعة العمل الفنى الجديد .



من ناحية أخرى يستعد أمير كرارة لتجسيد شخصية العقيد الشهيد البطل أحمد منسي، في مسلسل يُعرض بالموسم الرمضاني 2020.



وكان كتب أمير كرارة على صورة الشهيد أحمد منسي التي نشرها عبر انستجرام: «شرف لي تقديمي شخصية البطل الشهيد أحمد منسي، رمضان 2020، مسلسل الاختيار إخراج بيتر ميمي تأليف باهر دويدار، وإنتاج سينرجي تامر مرسي، تحية وتقدير وشكرًا لجيش مصر العظيم على الثقة الغالية، تحيا مصر».



وكان المخرج بيتر ميمي، قد كشف عن تحضيره لمسلسل جديد بعنوان «الاختيار» للعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2020، يلقي الضوء على الحرب على الإرهاب وقصة البطل أحمد ممسي، إذ علق على صورة الشهيد قائلًا: «مسلسل (الإختيار) رمضان ٢٠٢٠».



