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منوعات

الأمير وليام وزوجته يظهران بـ التوك توك فى باكستان .. ما السبب؟ .. صور

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:41 م
الأمير وليام وزوجته
الأمير وليام وزوجته فى زيارة لباكستان بالتوكتوك
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كريم جمال
نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مجموعة من الصور، تظهر زيارة دوقة ودوقة كامبريدج الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

يأتى ذلك على خلفية زيارتهما لباكستان من أجل بحث العلاقات بين بريطانيا وباكستان، وبحث مستجدات تغير المناخ، بعدما هبط الثنائة بطائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قاعدة "نور خان" الجوية في مدينة روالبندي.

استقبل دوق ودوقة كامبريدج شاه محمود قرشى وزير الخارجية الباكستاني والسفير البريطاني توماس درو، وهى الزيارة الأولى للعائلة الملكية البريطانية لباكستان منذ عقد من الزمان.

يتضمن برنامج الزيارة التى تستمر لمدة 5 أيام زيارة شمال وغرب باكستان، وبحث العديد من القضايا التى يأتى على أولويتها التغير المناخي والتعليم والأمن.

ومن ضمن اللقطات الطريفة التى تخللت مراسم إستقبال الأمير وليام وزوجته، استقلالهما لتوكتوك أثناء الزيارة، وهى الصور التى تم تداولها بشكل موسع على منصات التواصل الإجتماعى.

يذكر أن حساب قصر كنسينجتون نشر مجموعة من الصور التى تستعرض زيارة أفراد العائلة الملكية لباكستان.
الأمير وليام وزوجته يظهران بـ التوك توك فى باكستان .. ما السبب؟ .. صور
الأمير وليام وزوجته يظهران بـ التوك توك فى باكستان .. ما السبب؟ .. صور
الأمير وليام وزوجته يظهران بـ التوك توك فى باكستان .. ما السبب؟ .. صور
الأمير وليام وزوجته يظهران بـ التوك توك فى باكستان .. ما السبب؟ .. صور
الأمير وليام وزوجته يظهران بـ التوك توك فى باكستان .. ما السبب؟ .. صور
الأمير وليام وزوجته يظهران بـ التوك توك فى باكستان .. ما السبب؟ .. صور
الأمير وليام وزوجته يظهران بـ التوك توك فى باكستان .. ما السبب؟ .. صور
الأمير وليام وزوجته يظهران بـ التوك توك فى باكستان .. ما السبب؟ .. صور
الأمير وليام وزوجته يظهران بـ التوك توك فى باكستان .. ما السبب؟ .. صور
الأمير وليام وزوجته يظهران بـ التوك توك فى باكستان .. ما السبب؟ .. صور
الأمير وليام وزوجته يظهران بـ التوك توك فى باكستان .. ما السبب؟ .. صور
الأمير وليام وزوجته يظهران بـ التوك توك فى باكستان .. ما السبب؟ .. صور
الأمير وليام وزوجته يظهران بـ التوك توك فى باكستان .. ما السبب؟ .. صور
الأمير وليام وزوجته يظهران بـ التوك توك فى باكستان .. ما السبب؟ .. صور
الأمير وليام وزوجته يظهران بـ التوك توك فى باكستان .. ما السبب؟ .. صور
الأمير وليام وزوجته يظهران بـ التوك توك فى باكستان .. ما السبب؟ .. صور
الأمير وليام وزوجته يظهران بـ التوك توك فى باكستان .. ما السبب؟ .. صور
الأمير وليام وزوجته يظهران بـ التوك توك فى باكستان .. ما السبب؟ .. صور
الأمير وليام وزوجته يظهران بـ التوك توك فى باكستان .. ما السبب؟ .. صور
الأمير وليام وزوجته يظهران بـ التوك توك فى باكستان .. ما السبب؟ .. صور
الأمير وليام وزوجته يظهران بـ التوك توك فى باكستان .. ما السبب؟ .. صور
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