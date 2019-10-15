بعد الظهور الأول لحفيدة فريد شوقي .. صلة قرابتها بـ محمد عوض

تداول عدد من نشطاء موقع التغريدات القصيرة تويتر صورة جديدة لحفيدة الملك فريد شوقى من ابنته رانيا في أول ظهور علني لابنتها.



يذكر أن ابنة رانيا فريد شوقى هى حفيدة نجم الكوميديا الراحل محمد عوض، لان والدها هو الفنان عاطف عوض.



من جهة أخرى، تواصل الفنانة رانيا فريد شوقي، تقديم عرض مسرحية «الملك لير» بشكل منتظم بجوار بطل العرض، النجم يحيى الفخراني.



"الملك لير" يشارك في بطولتها الى جانب الفنان يحيى الفخراني النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفور وهبة مجدي ومجدي كامل ونضال الشافعي وأحمد عزمي واحمد فهيم وايمن الشيوي وناصر سيف وحمادة شوشة وهي من إخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.

