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تعليق ناري من الفنان راغب علامة حول حرائق لبنان.. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:59 ص
حرائق لبنان
حرائق لبنان
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محمود محسن
أكد الفنان راغب علامة أنه منذ يوم مولده لا يرى في لبنان إلا مصائب وكوارث وحروب ونكبات، مشيرًا إلى أن لبنان واجه تاريخا سياسيا صعبا وترجموه سياسيون إلى صعوبات المعيشة إلا أن المواطن يعيش حياة جيدة رغم تلك المشاكل. 

وأضاف الفنان راغب علامة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر أن سياسة الطائفية ساهمت في تدمير مستقبل لبنان مشيرا إلى أن لبنان تقوم بتحصيل الضرائب العالية والباهظة مقابل لا شئ وما حدث اليوم بحرائق في لبنان أمر مخجل من دولة قامت لديها عشرات الآلاف من الأموال تم صرفها في دعاية إنتخابية. 

وتابع علامة أن أبطال ورجال الدفاع المدني قاموا على دورهم الكبير والدولة رفضت في تثبيتهم كموظفين معبرا أن الدولة ثبتوا ناس طائفيين وأصبحنا نستعير بطائرات إطفاء من قبرص واليونان لكي يتم إطفاء النيران.

وأشار الفنان راغب علامة هناك نظام طائفي يمنع الإصلاح في لبنان وهذه الحرائق مفتعلة لأن درجات الحرارة غير مرتفعة ونحن لسنا في فصل الصيف وفي أماكن متتابعة.
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