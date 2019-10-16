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أخبار العالم

قصر وصقر.. بوتين ومحمد بن زايد يتبادلان الهدايا.. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 06:16 ص
بوتين ومحمد بن زايد
بوتين ومحمد بن زايد يتبادلان الهدايا
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رحيم يسري
تبادل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهدايا، أمس الثلاثاء خلال زيارة بوتين لدولة الإمارات.

فمن جانبه أهدى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد فلاديمير بوتين مجسم لقصر الحصن، مصمم بشكل فني، الذي كان مقر رئاسة سابق لرئيس الإمارات.

بينما رد الرئيس الروسي على هدية ولي عهد أبوظبي بإهدائه صقر سيبيري يشبه للصقر الذي أهداه الرئيس الروسي للملك سلمان بن عبد العزيز.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وصل الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحث الرئيس الروسي العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة لملفات إقليمية ودولية.
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