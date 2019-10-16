قصر وصقر.. بوتين ومحمد بن زايد يتبادلان الهدايا.. فيديو

تبادل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهدايا، أمس الثلاثاء خلال زيارة بوتين لدولة الإمارات.





فمن جانبه أهدى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد فلاديمير بوتين مجسم لقصر الحصن، مصمم بشكل فني، الذي كان مقر رئاسة سابق لرئيس الإمارات.





بينما رد الرئيس الروسي على هدية ولي عهد أبوظبي بإهدائه صقر سيبيري يشبه للصقر الذي أهداه الرئيس الروسي للملك سلمان بن عبد العزيز.



