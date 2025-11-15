22 نوفمبر| تفاصيل أمر إحالة عاطل بتهمة سرقة المواطنين في الزيتون

حددت محكمة جنايات القاهرة، نظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب الخطف وحيازة سلاح أبيض بمنطقة الزيتون، وذلك يوم 22 نوفمبر الجاري.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم في غضون شهر أكتوبر الماضي قام بسرقة شاب أثناء سيره بأحد شوارع دائرة قسم شرطة الزيتون.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم جذب هاتف المجني عليه عن طريق المغافلة حال سيره بالطريق العام، ولدى فراره بالمسروقات أشهر في وجهه سلاحا أبيض عبارة عن سكين، فتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على الهاتف الخاص بالمجني عليه وفر هاربا، كما حاز المتهم وأحرز سلاحا أبيض "سكين" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة

تلقت مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغًا من أحد المواطنين يفيد فيه بتعرضه للسرقة بالإكراه حال سيره بأحد شوارع المنطقة.

وشكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن تحديد المتهم وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزتهم المسروقات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.