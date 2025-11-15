المشدد 15 سنوات لـ عاطلين بتهمة خطف طفل في السلام

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 15 سنوات بتهمة خطف طفل وطلب فدية من أسرته بالسلام.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بخطف المجنى عليه واقتياده داخل توك توك لمسكن أحدهما والاتصال علي أسرته لطلب فدية مالية.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا من أسرة الطفل بخطفه من قبل أشخاص، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي 2 متهمين واعترفوا بخطفهم الطفل لمرورهم بأزمة مالية وبناء عليها جاءت لهم فكرة خطف طفل وطلب مبلغ مالي من والديه ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.