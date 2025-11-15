تأييد حبس سائق التريلا المتسبب في وفاة فتيات كفر السنابسة بالمنوفية

قضت محكمة مستانف شبين الكوم والمنعقدة بمحكمة وادي النطرون بتاييد حكم حبس سائق التريلا المتسبب في وفاة فتيات الطريق الاقليمي في كفر السنابسة بالحبس 15 عاما ومالك السيارة 5 سنوات.

جاء ذلك عقب جلسة استئناف اليوم حيث طالب محامي المتهمين بالاستئناف لتخفيف الحكم.

ورفضت المحكمة الاستئناف وتم تأييد حكم الحبس على المتهمين سائق التريلا ومالك السيارة.

جاء ذلك وسط ارتياح أهالي فتيات قرية كفر السنابسة بتأييد حكم حبس المتهمين.

يذكر انه لقيت 19 فتاة وشاب مصرعهم في حادث تصادم سيارة تريلا بسيارة ميكروباص اثناء توجههم الي عملهم باحدي محطات تصدير العنب بمدينة السادات على الطريق الاقليمي في المنوفية.