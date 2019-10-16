بعد تأجيل القمة.. الزمالك يواجه المقاولون العرب السبت المقبل

أعلن اتحاد الكرة المصري عن تقديم مباراة نادي الزمالك أمام منافسه فريق المقاولون العرب لتقام يوم السبت المقبل.





وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن ذلك جاء بناء على تقدير للتعليمات الأمنية وحفاظًا على مواعيد مسابقة الدوري الممتاز أمام ضيق الوقت المتاح أمام الجميع وتفاديا لأية تأجيلات أخرى قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.





وأشار اتحاد الكرة إلى أنه قرر عدم إقامة مباراة المقاولون مع أسوان في موعدها المحدد له يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على أن يحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة وتقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل 19 أكتوبر الحالي باستاد السلام.



