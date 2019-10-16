تعليق مؤثر من الفنان أحمد زاهر عن حرائق لبنان.. شاهد

علق الفنان أحمد زاهر، على الحرائق التي اندلعت في لبنان هذا الأسبوع والتي أدت لوفيات عديدة، وذلك من خلال حسابه على إنستجرام.





ونشر احمد زاهر صورة وعلق عليها: "لطفك يارب باهلنا في لبنان" .





واندلعت الحرائق هذا الأسبوع في لبنان والتي أدت إلى إخلاء البيوت وإجلاء سكان أكثر من مدينة وسط تعاطف عربي كبير مع باريس الشرق.



