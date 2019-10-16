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رياضة

موقف الأهلي النهائي من تأجيل مباراة القمة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:27 ص
صدى البلد
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قسم الرياضة
كشفت مصادر خاصة لـ "صدى البلد" عن موقف إدارة الأهلي النهائي من تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك التي كان مقررًا لها السبت المقبل في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري.

وقالت المصادر إن هناك اتصالات جرت على مدار الساعات الماضية بين أعضاء مجلس الإدارة ومحمود الخطيب رئيس النادي وبين سيد عبد الحفيظ .

وأضافت المصادر أن هناك تقديرا كاملا للموقف الأمني إذا كان القرار من جانبهم في تأجيل المباراة.

وأوضحت المصادر أن إدارة الأهلي تراقب مواقف اتحاد الكرة الذي تعهد في وقت سابق بعدم تأجيل أي مباراة وترصد بدقة كل ما يحدث وتدونه وسوف يكون لها قرار في التوقيت المناسب مما سماه البعض المجاملات الواضحة .
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