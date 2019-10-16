تواجد أمني مكثف بمحيط مطار القاهرة تزامناً مع احتفالات جماهير الزمالك.. صور

شهد مطار القاهرة الدولي تواجدًا أمنيًا مكثفًا، بالتزامن مع احتفالات جماهير نادي الزمالك، التي تستقبل بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، العائدة بعد التتويج ببطولة أفريقيا.





وحرصت سلطات مطار القاهرة، علي تفتيش الجماهير ذاتيًا قبل الدخول إلى حيز المطار كإجراء احترازي لمنع دخول شماريخ إلى المطار.





وتصل بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة باسم السبكي المدير الفني، إلى مطار القاهرة بعد قليل، بعد ختام مشاركتها في منافسات البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري، والتي أقيمت في الرأس الأخضر.





وحصد الزمالك لقب البطولة عقب الفوز على سبورتنج السكندري في المباراة النهائية بنتيجة (33-31)، كان اللقاء قد انتهى بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 28 - 28 قبل أن يلجأ الفريقان للوقت الإضافي والذي تفوق فيه الزمالك.



