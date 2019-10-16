وزيرة الصحة: تقديم كافة سبل الدعم للارتقاء بالخدمات للمواطنين

التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء أمس، بعددًا من أعضاء مجلس النواب عن دوائر محافظة الأقصر،وذلك بمستشفى الأقصر الدولي، ضمن جولتها التي أجرتها لتفقد الاستعدادات والتجهيزات الجارية لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة استمعت لمطالب ومقترحاتالنواب للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة، وأكدت لهم أنها لا تدخر أي جهد في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين، قائلة "أنا مع أي مطلب فيه صالح المريض".





وأضاف أن وزيرة الصحة والسكان، استعرضت خطة الوزارة لتطبيق التأمين الصحي الجديد بالمحافظة، وآليات التنفيذ، مشيرةً إلى أن دور السادة النواب هام جدًا في التعاون مع الوزارة لحث المواطنين وتشجيعهم على التسجيل بالمنظومة الجديدة، كما استعرضت خطة تطوير المنشآت الطبية والتي تشمل49 وحدة ومركزًا طبيًا بالإضافة إلى 7 مستشفيات، منها مستشفي متخصص في جراحات القلب "العديسات"، وآخر متعدد التخصصات ليخدم أهالي جنوب الأقصر "إسنا"، ومستشفى البياضية سيتم تجهيزها لتصبح مستشفى متخصصًا في النساء والتوليد والأطفال.





وتابع أن وزيرة الصحة والسكان استعرضت جهود الوزارة خلال الفترة الماضية في ملف تدريب الأطباء والفريق الطبي، حيث نجحت الوزارة في توقيع عدد من البروتوكولات التدريبية مع كبري الجامعات العالمية ومنها الكلية الملكية بإنجلترا، وجامعة هارفرد الأمريكية، لتدريب المدربين والعاملين بمنظومة التأمين الصحي الجديد، مشيرةً إلى أن التدريب الطبي المهني المستمر على رأس أولويات الوزارة بما سيكون له عظيم الأثر على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.





كما أشارت الوزيرة إلي إلحاق كافة الأطباء الخريجين بالزمالة المصرية بما يساهم في رفع كفاءتهم المهنية، فضلا عن تدريبهم فى كبري الجامعات العالمية، مؤكدةً أن نظام الرواتب والحوافز العادل الذي تم تطبيقه للعاملين بمنظومة التأمين الصحي الجديد بالمحافظة، سيتم تعميمه على باقي زملائهم بمديرية الصحة داخل المحافظة الواحدة، حال تطبيق المنظومة بالمحافظة.





وتابع ان وزيرة الصحة أشارت إلى المبادارت الصحية الرئاسية التى نفذتها الوزارة والتى نجحت من خلالها فى عودة ثقة المواطن بالخدمات الصحية التى تقدمها له الدولة، لافته إلي حصول مصر على اشادات دولية عديدة خلال تنفيذ تلك المبادرات.





ومن جانبهم أشاد أعضاء مجلس النواب بخطة الوزارة الطموحة لتلبية مطالب المواطن في الحصول علي خدمة طبية ذات جودة عالية يرضى عنها المواطن، مؤكدين دعمهم الكامل لخطة الوزارة للارتقاء والنهوض بالمنظومة الصحية.



