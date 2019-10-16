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أخبار العالم

ارتفاع أسعار النفط عالميا

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 09:29 ص
ارتفاع أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
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رويترز
ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مقتفية أثر مكاسب في الأسهم مع تعليق المستثمرين الآمال على اتفاق محتمل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن خروجها من التكتل إلى جانب مؤشرات من أوبك وحلفائها على أن مزيدا من تخفيضات الإنتاج قد يكون ممكنا.

وكانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت قد ارتفعت 25 سنتا إلى 58.99 دولار للبرميل، بزيادة 0.4 بالمئة تقريبا مقارنة مع إغلاق اليوم السابق. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 53.04 دولار للبرميل.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا في نيويورك: "يبدأ النفط في أن يشهد مراكز مراهنة على الصعود تُضاف إلى انحسار خطرين كبيرين على الطلب العالمي، الحرب التجارية الأمريكية الصينية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

"بينما يُبدو التوصل إلى اتفاق تجارة أوسع نطاقا مستبعدا في المستقبل القريب، فإن مخاطر الحرب التجارية الأمريكية الصينية تنحسر".

ومما قدم مزيدا من الدعم، قال أمين عام أوبك محمد باركيندو إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "ستفعل ما بوسعها" مع المنتجين المتحالفين معها لحفظ استقرار سوق النفط لما بعد 2020.

وتعرضت الأسعار لضغط بفعل المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي بسبب الحرب التجارية الممتدة بين الولايات المتحدة والصين وكذلك زيادة كبيرة في المخزونات الأمريكية.
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