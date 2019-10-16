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أخبار البلد

إطلاق مبادرات ومشروعات مهمة.. اليوم ختام المؤتمر العالمي للإفتاء

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:14 ص
صدى البلد
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محمد صبري - محمد شحتة - محمود ضاحي - يارا زكريا
تختتم اليوم، الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي الخامس للإفتاء بمشاركة وفود من 85 دولة على مستوى العالم، لمناقشة "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي"، حيث عقد على مدار اليوم الأول عدد من الجلسات وتم مناقشة العديد من الأبحاث المهمة حول موضوع المؤتمر الذي تنتهي فعالياته غدًا، الخميس.

وسيشهد اليوم عدة أحداث مهمة تتمثل في إطلاق وثيقة التسامح الفقهي والإفتائي، وهي وثيقة تهدف إلى إقرار مبادئ التسامح ونبذ التعصب في مجال الإفتاء والفقه الإسلامي والإجراءات اللازمة لذلك، فضلا عن نبذ التعصب المذهبي المهدد للتماسك الاجتماعي للدول الوطنية والمجتمعات الإنسانية، وجعل التجربة المذهبية معينا للإفادة يُستثمر إنسانيًا.

ويلقي الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، البيان الختامي للمؤتمر الذي يضم التوصيات والمشاريع والمبادرات التي خرج بها المؤتمر، ويأتي في مقدمتها الإعلان عن إنشاء "مرصدُ المستقبلِ الإفتائيِّ"، و«مركز دعم البحث الإفتائي»، وتدشين جائزة باسم الإمام القرافي للتميز الإفتائي، وكذلك طرح عدد من الإصدارات الافتائية الهامة، فضلًا عن الإعلان عن مشروع إنشاء "وحدة للاستشارات الإدارية للمؤسسات الإفتائية"، وغيرها من المشروعات والمبادرات المهمة.
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