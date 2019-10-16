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منوعات

ارتفاع البطالة في تركيا إلى 13.9 % خلال يوليو الماضي

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:14 ص
البطالة
البطالة
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أ ش أ
كشفت تقارير رسمية أن نسبة البطالة في تركيا سجلت 13.9 % في شهر يوليو الماضي.

وكشفت تقارير هيئة الإحصاء التركية أن معدل البطالة ارتفع بنسبة 3.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كما سجلت نسبة البطالة زيادة عن شهر يونيو الماضي الذي سجل نسبة 13 %.

وذكرت الهيئة أن عدد العاطلين عن العمل، في المرحلة العمرية من 15 عاما فأعلى، ارتفع في شهر يوليو على أساس سنوي بواقع 1.06 مليون شخص، ووصل إلى 4.59 مليون.

وأظهرت البيانات أن البطالة في صفوف الشباب، في المرحلة العمرية 15-25، سجلت 27.1% بارتفاع نسبته 7.2%.
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