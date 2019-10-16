برلمانى: تطوير إنتاجنا للبذور الزراعية سيوفر مليارات الجنيهات لمصر ويجعل منها قوة اقتصادية

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن مصر تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من البذور خلال سنوات قليلة، في ظل السياسة الزراعية التي تتبعها هذه الفترة، مما سيوفر مليارات الجنيهات وستجعل مصر قوة اقتصادية.
وأوضح مشهور فى بيان صحفى له أن مصر اعتمدت لسنوات طويلة على استيراد البذور الزراعية والتي كان بها بعض العيوب فتعاني من العديد من الأمراض، وطرق زراعتها ومكافحتها للأمراض لاتتناسب مع البيئة المصرية، ولكن إذا تم إنتاجها في مصر فستكون أفضل للبيئة المصرية وتعطي إنتاجية أعلى من التقاوي التي يتم استيرادها.
وأشاد النائب بما حققه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والذي استطاع إنتاج بذور خضار كانت مصر تواجه مشكلة في إنتاجها مثل بذور البطاطس، بما سيوفر 1.3 مليار جنيه من فاتورة استيراد البذور، والتى ستستخدم في زراعة 400 ألف فدان بحجم إنتاج 5 ملايين طن تقريبًا تتجاوز قيمتها 20 مليار جنيه.
وأضاف انه لكي نكتفي ذاتيا علي الاقل من التقاوي والبذور علي الدوله اولا توفير المناخ الملائم لذلك من الاهتمام بمراكز البحوث الزراعيه ماديا (بتوفير الاعتمادات اللازم ) ومعنويا بتشجيع الباحثين وكذلك مربين البذور وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم لمساعدتهم في إنتاجها، مشيرًا أن بعض المربين استطاعوا بالفعل تهجين بعض أنواع الخضار للخروج بأصناف جديدة، وهذه البذور المهجنة هي الأعلى في السعر من البذور العادية، بعد أن كانت مصر تستورد 100% من البذور المهجنة أصبحت هناك بارقة أمل لتصنيعها كليًا والاستغناء عن الاستيراد.