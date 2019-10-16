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أخبار البلد

لبحث زيادة التعاون..سفير سنغافورة بالقاهرة يلتقي الأمين العام للبحوث الإسلامية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:32 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمود نوفل
استقبل السفير دومنيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة الدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لبحث سبل زيادة التعاون فيما بينهما وكذلك بحث أوضاع الطلاب السنغافوريين بجامعة الأزهر.

ومن أهم الأدوار التي تقوم بها الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية في الموافقة على قبول الطلاب الاجانب في جامعة الأزهر، وكذلك اعتماد الطلاب الاجانب في جامعة الأزهر.

كما وجه السفير جوه الشكر للدكتور عياد على الموافقة علي لقائه وكذا دعمه لمساعدة الطلاب السنغافوريين وكذلك أوقافاتنا المحلية.

ومن جانبه رحب الدكتور عياد بالسفير غوه ، مؤكدا تطلعه لتعزيز العلاقات مع دولة سنغافورة.
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