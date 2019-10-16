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أخبار البلد

اعرف استهلاكك بنفسك.. فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2019

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:57 ص
فاتورة التليفون الأرضي
فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2019
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أحمد عبد القوي
يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2019، على الإنترنت، لسدادها في موعدها، حيث إنه بحلول يوم 15 سبتمبر الحالي، انتهت المهلة التي حددتها الشركة المصرية للاتصالات لعملائها من مستخدمي التليفون الأراضي، بشأن دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو، وفي حالة تأخر سداد فاتورة التليفون الأرضى يتم قطع الحرارة عن الخط وإضافة غرامة تأخير.

وحرصا من "صدى البلد" على تقديم الخدمات للمواطنين تيسيرا عليهم، نعرض خلال السطور التالية كيفية الاستعلام ومعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي شهر سبتمبر الحالي.

فاتورة التليفون الأرضي

وتعتبر المصرية للاتصالات من أكثر الشركات التي تشهد بحثًا على الإنترنت، بسبب ما تقدمه من خدمات متنوعة، خاصة مع خدمات الإنترنت الجديدة، والتي أطلقت بها سرعات غير متكررة في مصر، من بينها خدمة دفع فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا.

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي

يمكن للمشتركين في خدمات المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر أكثر من طريق أبرزها:-

- دفع فاتورة الخط الأرضي من خلال موقع المصرية للاتصالات بكارت الفيزا.
- دفع فاتورة التليفون الأرضي في أحد فروع الشركة المصرية للاتصالات أو السنترالات.
- دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر شركات الدفع فوري وأمان ومصاري.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن للمشتركين الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع شركة المصرية للاتصالات عبر هذا الرابط
للمزيد اضغط هنا https://billing.te.eg/ar-eg
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