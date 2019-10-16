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ديني

عجوز يجهدها الصوم فهل يجوز لها الإفطار ؟

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:24 م
عجوز يجهدها الصوم
عجوز يجهدها الصوم فهل يجوز لها الإفطار ؟
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إيمان طلعت
أجاب الشيخ على فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال فتوى مسجله له، مضمونها( عجوز يجهدها الصوم فهل يجوز لها الإفطار؟).

واوضح فخر، قائلًا: لو كان الصيام يجهدها كثيرًا وسبب لها تعب ومشاكل صحية ففى هذه الحالة لا مانع من أن تفطر حفاظًا على صحتها إذا كانت لا تستطيع الصيام، أما إذا كانت تستطيع الصيام فهى لا تمنعها عن الصوم .

وأشار الى أن الأولى إذا كانت لا تستطيعى الصوم فالذى يحدد هذا الأمر هو أن يعرضها على الطبيب، وهو الذى يقارن إذا كان الصوم يجهدها أم لا، والله عز وجل يكون معها فى صيامها.

هل يجوز إخراج كفارة لمن أفطر في رمضان أم يجب عليه الصوم
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على من أفطر أيامًا في رمضان بعذر شرعي، أن يقضي صيام هذه الأيام، منوهًا بأن قــضـاء أيــام رمـضان واجـب عـلى مـن أفـطر لعذر مـتـي تحققت القدرة عليه.

وأجاب "عبد السميع" عن سؤال (والدى أفطر فى رمضان لظروف مرضه فهل يجوز إخراج كفارة أم يجب الصيام؟)، أنه لو كان والدك على قيد الحياة ويستطيع أن يصوم فعليه صوم هذه الأيام، أما إن كان مريض مرض مزمن أو كان لا يستطيع الصوم أو توفاه الله ففى هذه الحالة عليه أن يطعم مسكين عن كل يوم.

وأشار الى أنه إما أن يخرج وجبة عن كل يوم او ان يخرج قيمتها وكذلك يجوز إخراج فلوس نقديه فيجوز ولا حرج فى ذلك وهذا ما عليه الفتوى.

حكم صيام الرجل العجوز والمريض
قال الشيخ عبد الله درويش، من علماء الأزهر، إن هناك شروطًا يجب توافرها من أجل وجوب الصوم، منها شروط الإسلام، البلوغ، العقل والقدرة على الصوم.

وأضاف «درويش» خلال لقائه ببرنامج «الدين والحياة»، أنه يحق لكبير السن أو الشخص المريض بمرض مُزمن لا يمكن معه الصيام، أن يُفطر في رمضان، ويخرج فدية عن كل يوم يفطر فيه،

جدير بالذكر أن إطعام المسكين يساوي نصف كيلو من القمح أو الأرز مع الاحتياط، ولو دفع إلى الفقراء نقودًا بدل الإطعام جاز؛ فيعطيهم عن كل يومٍ ثمن نصف كيلو أرز.
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