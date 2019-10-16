خاضوا في أسرتي.. أردوغان يعلن إعادة تقييم زيارته المقبلة إلى أمريكا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إنه سيقرر بعد اجتماعات مع وفد أمريكي يزور تركيا هذا الأسبوع، ما إذا كان سيمضي قدما في زيارة مزمعة إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل.



وقال أردوغان للصحفيين في البرلمان، إنه سيعيد تقييم الزيارة لأن "الجدل والمناقشات والمحادثات في الكونجرس فيما يتعلق بشخصي وأسرتي وأصدقائي الوزراء تنمّ عن عدم احترام" للحكومة التركية.



ومن المقرر أن يجتمع أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 13 من نوفمبر. ومن المتوقع أن يلتقي مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي مع أردوغان في أنقرة غدًا الخميس لبحث التوغل التركي في شمال سوريا.



وبشكل منفصل، وصف أردوغان اتهام واشنطن، أمس الثلاثاء، لبنك خلق التركي بالتحايل على العقوبات الأمريكية على إيران بأنه "خطوة قبيحة وغير قانونية".