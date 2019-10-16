Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السيطرة على حريق قاعة مناسبات كنيسة مارجرجس بالمنصورة دون إصابات..صور

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:49 م
صدى البلد
Advertisements
كتب - سامح سلام
أعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأربعاء، أنه شب حريق بقاعة المناسبات التابعة لكنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة المنصورة، والكائنة بالدور الثاني بالكنيسة ذاتها.

وأكد القس بولس حليم - في تصريح له اليوم - أن قوات الدفاع المدني تمكنت بمعاونة المتواجدين بالكنيسة من السيطرة على الحريق بشكل تام، وأنه لم يصب أي شخص من جراء الحادث.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية ، إخطارا باندلاع حريق في كنيسة مار جرجس بشارع بورسعيد .

وتوجهت قوات الدفاع المدنى للسيطرة على النيران، فيما تجرى الأجهزة المختصة تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قوات الدفاع المدني تسيطر على حريق كنيسة مارجرجس في حلوان

بعد أكثر من 120 عاما من التشييد.. كنيسة حلوان المحترقة من الألمان إلى الأقباط.. حكايات لا تستطيع النيران أن تأكلها من ذاكرة المحبين

ماس كهربائى فى التكييف.. المعاينة الأولية تبين سبب حريق كنيسة مارجرجس بالمنصورة

الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق بكنيسة حريق كنيسة مارجرجس بالمنصورة

ترشيحاتنا

من حرامي عربيات تائب.. 11 نصيحة للحفاظ على سيارتك من السرقة.. تعرف عليها

انخفاض 10 جنيهات في أسعار الدواجن بالأسواق.. فيديو

أضخم خبيئة مومياوات في الأقصر تثير جدل بين الأثريين.. التفاصيل الكاملة

عدم الوفاء بالنذر.. تعرف على حالتين يجوز فيهما التراجع

أول رد فعل من كاظم الساهر علي شائعة وفاته

ماذا يحدث لـ اللحمة عند وضعها في السفن أب لمدة 5 دقائق

Advertisements

وفاة كاظم الساهر.. حقيقة قيام زوجة المطرب العراقي بتسميمه في بيروت

تصرف غير متوقع من عروس بعد وفاة والدتها يوم زفافها.. شاهد ماذا فعلت

محمد فضل يرد على جماهير الأهلى: محدش علم عليا.. وقرار التأجيل أمنى

غضب بين السعوديين بعد ظهور فتاة شبه عارية في شوارع جدة.. والشرطة تلاحقها

بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي

قتلوا المتولى يا رجالة.. أهالى قرية تلبانة يشعلون النيران فى منزل ربة منزل بـ الدقهلية بعد تعذيب عامل.. فيديو وصور

بعد العدوان التركي.. أردوغان يرفض لقاء نائب الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته

بـ الجينز المقطع.. ابنة فيفي عبده تشعل الـ سوشيال ميديا

الزمالك يهدد لجنة المسابقات بعدم لعب مباراة المقاولون بسبب الأهلى

تحرك جديد من الأهلي ضد عبدالله السعيد أمام الاتحاد الدولي.. تفاصيل

ارفع قضية خلع.. تفاصيل جلسة كهربا مع أمير مرتضى للعودة للزمالك..فيديو

الحبس سنة وحرمان من الخدمات الحكومية.. عقوبات جديدة ضد الممتنعين عن دفع نفقة الزوجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضخم خبيئة مومياوات في الأقصر تثير جدل بين الأثريين.. التفاصيل الكاملة

سيدة تستغيث بشرطة المنوفية لإنقاذ معزة .. والنتيجة تتحقق في دقائق

بسبب انشغاله.. أب ينسى طفلته الرضيعة داخل السيارة والنتيجة مأساوية