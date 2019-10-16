السيطرة على حريق قاعة مناسبات كنيسة مارجرجس بالمنصورة دون إصابات..صور

أعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأربعاء، أنه شب حريق بقاعة المناسبات التابعة لكنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة المنصورة، والكائنة بالدور الثاني بالكنيسة ذاتها.



وأكد القس بولس حليم - في تصريح له اليوم - أن قوات الدفاع المدني تمكنت بمعاونة المتواجدين بالكنيسة من السيطرة على الحريق بشكل تام، وأنه لم يصب أي شخص من جراء الحادث.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية ، إخطارا باندلاع حريق في كنيسة مار جرجس بشارع بورسعيد .



وتوجهت قوات الدفاع المدنى للسيطرة على النيران، فيما تجرى الأجهزة المختصة تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحريق.