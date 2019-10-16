اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراتي بيراميدز وسموحة فى الجولة الرابعة بـ الدوري

رفضت لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي تأجيل مباراتى سموحة وبيراميدز والجونة وإف سي مصر فى الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.



كان مسئولو نادي سموحة والجونة طالبوا اتحاد الكرة بتأجيل مباراتي بيراميدز وإف سي مصر فى الجولة الرابعة لتكافؤ الفرص بعد تأجيل لقاء القمة رقم 119 بين الاهلى والزمالك.



وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال الغندور أسماء حكام مباريات الغد ضمن الأسبوع الرابع للدورى الممتاز .



جاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالى:



إف سى مصر والجونة : عبد العزيز السيد ويعاونه رجب محمد ونور سعيد .. وأحمد عبد السميع حكما رابعا.



إنبى والانتاج الحربى : محمود بسيوني ويعاونه عمر فتحي وهشام طلب ..وعمرو الشناوي حكما رابعا.



المقاصة والمصرى : محمد معروف ويعاونه هانى خيرى وعدى عيد ..ومحمد عمارة حكما رابعا.



بيراميدز وسموحة : محمد الصباحى ويعاونه محمود أبو الرجال و أحمد عبد الغنى .. وأحمد صالح حكما رابعا.



