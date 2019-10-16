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رياضة

اتحاد الكرة لـ الأندية : اسألوا الأمن عن سبب تأجيل مباريات الدوري

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:09 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
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يسرى غازى
طالبت الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة الأندية التي طالبت بتأجيل مباريات فى الجولة الرابعة بالدوري الممتاز بالتوجه إلى المسئولين فى الجهات الأمنية من أجل الإستفسار عن أسباب تأجيل بعض لقاءات المسابقة المحلية.

كان اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة القمة رقم 119 لدواع أمنية كما طالبت أندية سموحة والجونة مسئولى الجبلاية بتأجيل مباراتي بيراميدز وإف سي مصر فى الجولة الرابعة بالدورى المحلى الأمر الذى قوبل بالرفض.

قالت الدكتورة سحر عبدالحق فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": الأندية التى تطالب بالاستفسار عن دواعي تأجيل مباراة القمة رقم 119 وغيرها من المباريات عليها بالتوجه إلى مسئولى الأمن والسؤال عن تلك الأسباب.

شددت على أن مسئولى الجبلاية يطرحون الحلول من أجل تفادي التأجيل مثلما حدث فى لقاء القمة رقم 119 مشيرة إلى ضرورة احترام وجهة نظر الجهات الأمنية فى أى قرار للتأجيل مشددة على أن اتحاد الكرة لم يقصر فى مباراة الأهلي والزمالك.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، التي كان مقررا إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.

وكان اتحاد الكرة قد أصدر قرارا منذ ساعات قال خلاله.

بدأ مسئولو اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في دراسة كيفية تخطي عقبة مباراة القمة التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في موعدها المحدد يوم السبت المقبل.

ويدرس مسئولو اتحادة الكرة المصري إقامة مباراة القمة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنافسة نادي الزمالك في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز باستاد برج العرب بتواجد جماهير من كلا الفريقين بعد موافقة الجهات الأمنية المختصة.

وأكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المعينة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لإدارة الاتحاد المصري للعبة أن الاتحاد لم يتلق حتى الآن أي خطابات رسمية من الجهات الأمنية، بشأن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.
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