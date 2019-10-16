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أخبار البلد

كان قلبي حاسس.. ريهام سعيد : في بني آدمين الحيوانات أحسن منهم

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:36 م
الإعلامية ريهام سعيد
الإعلامية ريهام سعيد
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حمادة خطاب
نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الشخصى على موقع إنستجرام فيديو قديما لها، من برنامجها صبايا الخير، الذى تم وقفه وكتبت "كان قلبي حاسس".

وقالت ريهام سعيد خلال الفيديو " عارفة ان فى انعدام ضمير وعارفة ان فى انعدام أخلاق وعارفة أن مش كل واحد بيشتغل بيتقن شغله عارفة ان فى ناس وحشة، و لازم نيقن أن فى ناس مش كويسة ، ولازم نيقن إن فى بشر مش بشر ، وفى بنى ادمين الحيوانات أحسن منهم ، والناس الى بتقدر تجرح ناس او تبتز ناس ، دى ناس وحشة وحسابها مش دلوقتى ، واذا كانوا مبسوطين انهم مبيحصلهومش حاجة فى الدنيا ، بالعكس ربنا ما بيبتلى حد بيحبه ، وحسابهم يوم الدين .


يشار إلى أن الإعلامية ريهام سعيد، تخضع للمحاكمة في واقعة إهانة المصريين والسخرية منهم بسبب حديثها عن السمنة في إحدى حلقات برنامجها.

وقضت محكمة جنح الجيزة، التي كانت تنظر القضية منذ يومين بعدم الاختصاص في نظر الدعوى القضائية المقامة ضد الإعلامية ريهام سعيد.

وتم اتهام ريهام سعيد، بإهانة المصريين والسخرية منهم، وتضمن الحكم إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية.




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