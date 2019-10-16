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رياضة

مروان محسن يستعد للعودة إلى الملاعب ببرنامج تأهيلي في التتش

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 06:26 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
واصل مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء برنامجه العلاجي والتأهيلي، على هامش مران الفريق الذي يقام على ملعب مختار التتش، بمقر النادي بالجزيرة مساء اليوم الأربعاء.

وأدى مروان، جلسة في الجيم، ثم استكمل برنامجه بأداء بعض الفقرات البدنية وتدريبات خفيفة بالكرة، تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

وتعرض مروان لكسر في عظام الوجه خلال مباراة سموحة وأجرى جراحة في الوجه، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي.
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