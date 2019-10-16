ليسوا ملائكة.. تعليق مثير من ترامب بشأن الأكراد ويؤكد: مواجهة العملية التركية بالعقوبات

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقه على الحملة العسكرية التي تشنها تركيا ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، بالقول إن الأكراد "ليسوا ملائكة"، وإن الولايات المتحدة "دفعت لهم الكثير" ليشاركوا في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بلاده ستواجه العملية التركية تلك بفرض مزيد من العقوبات.



وكانت الولايات المتحدة أبرز الداعمين لقوات سوريا الديمقراطية، ذات الغالبية الكردية، والتي قاتلت تنظيم داعش ونجحت في استعادة الكثير من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا، كما أنها تعتقل الآن نحو 12 ألفا من عناصر داعش وعائلاتهم.



وكان ذلك قبل أن تشن تركيا هجومها في المنطقة، في أعقاب اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وترامب الأسبوع الماضي.



وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، إن فرض العقوبات الأمريكية على تركيا "سيكون أفضل من القتال في المنطقة"، مؤكدا أن الأمر "يرجع لدول المنطقة لحل الأزمة".



ومن المقرر أن يتوجه في وقت لاحق من الأربعاء، نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية إلى أنقرة، للاجتماع مع أردوغان، الذي دعاه ترامب للبيت الأبيض الشهر المقبل.



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق اليوم، إن الهدف هو "السعي إلى وقف إطلاق النار".



وفي هذا الصدد، قال ترامب في تصريحات الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستساعد في التفاوض على الوضع في سوريا، لافتا إلى أنه "لا مشكلة لديه من حصول سوريا على دعم من روسيا".



وفيما يتعلق بالتقارير الصحفية الأمريكية التي نقلت عن مسؤولين في إدارة ترامب، قولهم إن واشنطن تدرس خططا لنقل نحو 50 قنبلة نووية أميركية جرى تخزينها في تركيا منذ وقت طويل، خوفا من أنها أصبحت "رهينة" لدى أردوغان، أعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته من "سلامة الأسلحة النووية الأمريكية في تركيا".