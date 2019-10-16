Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ليسوا ملائكة.. تعليق مثير من ترامب بشأن الأكراد ويؤكد: مواجهة العملية التركية بالعقوبات

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 06:26 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقه على الحملة العسكرية التي تشنها تركيا ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، بالقول إن الأكراد "ليسوا ملائكة"، وإن الولايات المتحدة "دفعت لهم الكثير" ليشاركوا في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بلاده ستواجه العملية التركية تلك بفرض مزيد من العقوبات.

وكانت الولايات المتحدة أبرز الداعمين لقوات سوريا الديمقراطية، ذات الغالبية الكردية، والتي قاتلت تنظيم داعش ونجحت في استعادة الكثير من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا، كما أنها تعتقل الآن نحو 12 ألفا من عناصر داعش وعائلاتهم.

وكان ذلك قبل أن تشن تركيا هجومها في المنطقة، في أعقاب اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وترامب الأسبوع الماضي.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، إن فرض العقوبات الأمريكية على تركيا "سيكون أفضل من القتال في المنطقة"، مؤكدا أن الأمر "يرجع لدول المنطقة لحل الأزمة".

ومن المقرر أن يتوجه في وقت لاحق من الأربعاء، نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية إلى أنقرة، للاجتماع مع أردوغان، الذي دعاه ترامب للبيت الأبيض الشهر المقبل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق اليوم، إن الهدف هو "السعي إلى وقف إطلاق النار".

وفي هذا الصدد، قال ترامب في تصريحات الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستساعد في التفاوض على الوضع في سوريا، لافتا إلى أنه "لا مشكلة لديه من حصول سوريا على دعم من روسيا".

وفيما يتعلق بالتقارير الصحفية الأمريكية التي نقلت عن مسؤولين في إدارة ترامب، قولهم إن واشنطن تدرس خططا لنقل نحو 50 قنبلة نووية أميركية جرى تخزينها في تركيا منذ وقت طويل، خوفا من أنها أصبحت "رهينة" لدى أردوغان، أعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته من "سلامة الأسلحة النووية الأمريكية في تركيا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار مفاجئ من أمريكا بإخلاء قواتها من مواقع شمال سوريا.. قسد: واشنطن طعنتنا في الظهر.. ترامب: الأكراد قاتلوا معنا و قبضوا الثمن.. وأردوغان: يمكننا شن هجوم في أي وقت

طعنة في الظهر.. ترامب يتخلى عن الأكراد وأردوغان يستعد للانتقام

سوريا على حافة معركة جديدة.. تركيا تعلن اكتمال خطط الهجوم.. وترامب يهدد: سأدمر الاقتصاد التركي وأمحوه تماما.. والمعارضة التركية تتحد في مواجهة الرئيس الأمريكي.. والأكراد: موقف واشنطن طعنة بالظهر

رغم تهديده بضرب اقتصاد تركيا.. ترامب يعلن موعد زيارة أردوغان لـ واشنطن

الغزو التركي لسوريا ينذر بعودة داعش من جديد.. أمريكا تتجه لفرض عقوبات على أنقرة.. فرنسا تدرس الانسحاب من التحالف الدولي.. وغضب أوروبي من تحركات أردوغان

نقل ألف جندي أمريكي من شمال سوريا إلى العراق والكويت

ترشيحاتنا

ساديو ماني يتحدث عن الخلاف مع محمد صلاح واستفزاز فينالدوم للفرعون

مدرس يجبر الطلاب على تناول القمامة.. لن تصدق السبب!..صور

سمية الخشاب تعلق على علاقة عمرو دياب بـ دينا الشربيني .. فيديو

بـ ملابس الهنود الحمر العارية.. محمد صلاح مع ابنته مكة فى عيد ميلادها |شاهد

عاجل .. ترامب : واثق من سلامة الأسلحة النورية الأمريكية في تركيا

محمد فضل يرد على جماهير الأهلى: محدش علم عليا.. وقرار التأجيل أمنى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ملابس الهنود الحمر العارية.. محمد صلاح مع ابنته مكة فى عيد ميلادها |شاهد

رفيق الرحلة.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد شقيقه على طريقته الخاصة .. صور

عباية ولا فستان.. يسرا تتألق بـ الدانتيل الشفاف