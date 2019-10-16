احتفالا بعيدها القومي ونصر أكتوبر.. ندوة تثقيفية بمدارس السويس|صور





حضر الندوة الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس ، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويسفي إطار احتفالات محافظة السويس بعيدها القومي ونصر اكتوبر المجيده 1973 .



وبدأت الندوة بآيات من الذكر الحكيم ثم الوقوف دقيقة حدادا علي ارواح شهداء مصر.



وفي كلمته قدم المحافظ الشكر والتقدير للواء خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ، مؤكدا على ان ملحمة وبطولة اللواء خالد توفيق يفخر بها كل مصري يحب وطنه.





مشيرا الي ان الشعب له جيش ودائما القيادات العليا للقوات المسلحة تتقدم الصفوف في محاربة الاعداء والارهاب واللواء اركان حرب مقاتل خالد توفيق ضرب لنا مثالا قويا لمحاربته الإرهاب بمنطقة كرم القواديس، وهو الان يقود قيادة الدفاع الشعبي والعسكري التي تعمل لخدمة المجتمع المدني وتوعية الشباب بالمدارس والجامعات.





والقي اللواء خالد توفيق كلمة قدم فيها التهنئة والشكر لشعب السويس البطل علي ما قدمه من بطولات خلال أكتوبر 1973 المجيدة، مقدما عرضا لفيلم تسجيلي عن ما تقدمه قوات الدفاع الشعبي والعسكري من خلال الندوات والدورات التدريبية وزيارة المواقع الحيوية والمدارس والجامعات لزيادة الوعى وترسيخ روح الولاء والإنتماء لدى طلبة الجامعات و التذكير بالأعمال البطولية للقوات المسلحة.



وقدم اللواء توفيق عرضا لبطولات عدد من الأبطال الشهداء الذين ضحوا بارواحهم من اجل الحفاظ علي الوطن.



وفي الندوة تم عرض فيلم تسجيلي (إعصار) حكاية ابطال قاموا بمكافحة الإرهاب حتى نالوا الشهادة ، ثم عرض فيلم تسجيلي باسم (مصري وسر الكتيبة 101) ودورها في مكافحة الارهاب الاسود.



وقدمت طلائع التربية والتعليم عروضا فنية واوبريت عن نصر اكتوبر وعددا من الاغنيات الوطنية وكورال التربية والتعليم ومسرحية لأطفال مدرسة مصطفي صادق الرافعي للصم ، ولوحات فنية عن بطولات الابطال من قواتنا المسلحة ، وابريت مصر شعب وجيش من اخراج توجيه التربية الموسيقي.



وألقى الطفل ادم اشرف ابياتا شعرية باسم صباح النصر ، ثم الطقل عمر محمد احمد قدم لنا كلمة عن نصر اكتوبر ، والطفلة مي محمد التي شكرت القيادة السياسية علي جهودها في مجال صحة المواطنين.



وفي نهاية الندوة تم تكريم عدد من اسر الشهداء من ابناء السويس بمنحهم هدايا وشهادات تقدير تكريما لبطولاتهم العظيمة في الدفاع عن الوطن ، ثم تكريم بعض المتميزين والاوائل من طلاب التربية والتعليم ومدير عام التربية والتعليم لجهودها في الارتقاء بمنظومة التعليم، وتبادل محافظ السويس وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري الدروع ، واختتمت الندوة بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.



حضر الندوة عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والعسكرية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وقيادات التربية والتعليم ومديري المديريات والجمعيات الأهلية ورؤساء الاحياء ورؤساء الشركات .و قدمت الحفل سوزان الجندي رئيس جماعة المستقبل بالتربية والتعليم.

شهد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس واللواء خالد مصطفى توفيق ، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ، الندوة التثقيفية الثامنة للقوات المسلحة بمدارس السويس بنادي النصر للبترول.