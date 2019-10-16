بسبب انحيازها للإجرام التركي.. مطالبات بطرد قطر من الجامعة العربية

ذكرت قناة "العربية" أن هناك أصواتا تطالب بطرد قطر من الجامعة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تأييد الدوحة المنفرد للغزو التركي لسوريا وإجبار مليوني لاجئ سوري على توطينهم قسرًا في غير مناطقهم شرق سوريا وترك مناطقهم التي غادروها بسبب الحرب.



وعبر المغردون عن سخريتهم من مزاعم إعلام قطر بأن تركيا غزت سوريا من أجل منع محاولة هجوم وشيك.



وركزت التعليقات ضد سياسات الدوحة الأخيرة ودعمها للجماعات المتطرفة المسلحة في سوريا وتأييدها للعدوان التركي على الأراضي السورية.



وعلق أحد المستخدمين: "لا بد من طرد قطر من الجامعة العربية لأنها خططت ومولت إرهاب أردوغان في سوريا وتدعم الجماعات الإرهابية وتتحالف مع الفرس والأتراك والشياطين الإخوان والحوثية الإرهابية وحماس والقاعدة والحشد الشعبي، لم يعد لقطر مقعد بيننا".



وقال آخر "قطر عدا أنها الدولة الوحيدة في الجامعة العربية التي ساندت الغزو التركي وتوطين السوريين قسرًا رفضت كذلك سداد حصتها في ميزانية جامعة الدول العربية".