أمريكا تهدد تركيا بعقوبات مدمرة حال استمرار غزو سوريا

قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن مونشن، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض مزيدًا من العقوبات على تركيا في حال عدم إعلان وقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد، أمس، نظيره التركي بفرض "عقوبات مدمرة" على بلاده، في حال لم ينجح اللقاء الذي من المتوقع أن يجمع رجب طيب أردوغان بمايك بنس، في وقت لاحق.
ومن المقرر أن يغادر مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، في وقت لاحق إلى تركيا للقاء أردوغان، في محاولة للتفاوض حول وقف إطلاق النار في شمال سوريا، بعد أن بدأت أنقرة مهاجمة المقاتلين الأكراد والمدنيين في سوريا.
والأسبوع الماضي، بدأت أنقرة هجوما واسعا على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، فيما زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الهدف من العملية هو تدمير "ممر الإرهاب" على الحدود الجنوبية لتركيا.