كنوز العالم الإسلامي للبيع.. 50 صورة من مزاد تحف أثرية مملوكية في صالة سوثبي

أعلنت صالة مزادات سوثبي عن إقامة مزاد تحت عنوان "فنون العالم الإسلامي" 23 أكتوبر، لبيع أكثر من 225 قطعة آثار تنتمي للحضارة الإسلامية.



وكشفت الصالة عبر موقعها الإلكتروني أن الأسعار تتراوح ما بين 800 - 140،000 جنيه إسترليني، والقطع الأثرية ما بين نحاسية وخشبية ومخطوطات وغيرها.



بدورنا في صدي البلد قمنا بزيارة الموقع الاليكتروني وتصفحنا عبره محتويات المزاد، لنجد أنها بالفعل قيمة جدا وعلي درجة عالية من الروعة وجمال الزخارف والكتابات العربية، وتتضمن مجموعة كبيرة من مخطوطات المصاحف والقرآن الكريم ومخطوطات أخري في الطب والصيدلة وصناعة الأدوية، وبعض الملابس والقمصان مرجح أنها لأطفال، وأدوات فلك مثل كرة أرضية من المعدن، وأدوات أخري مثل مؤشرات لتحديد القبلة.



المثير أن عددًا كبيرًا من تلك التحف التي سيتم بيعها ذكرتها صالة المزادات علي أنها تنتمي تاريخيا لمصر أو سوريا، فيما ذكرت قطعا ليست قليلة أنها مصرية وفي بعض الأحيان ذكرت الصالة أكثر تحديدا عن بعض القطع أنها من القاهرة، خاصة أنه بحسب موقع الصالة يتضمن المزاد كنوزا من الهند والعالم الإسلامي وتأريخها ما بين القرنين 7-19.



ويضم روائع فن الخط والرسم والسيراميك والأعمال المعدنية والمجوهرات والأثاث ومجموعة مختارة من المخطوطات العربية والفارسية النادرة التي تعود إلى القرون الوسطى والمتعلقة بالطب ، ومجموعة خاصة مهمة من المجوهرات الهندية، ومجموعة مختارة من أرقى اللوحات ، بما في ذلك مجموعة بهاجافاتا النادرة.



ونستعرض في تقريرنا التالي أبرز الكنوز الأثرية التي سيتم عرضها في المزاد واسعارها، وأغلبها مملوكي خاصةً التي ذكرت الصالة أنها من مصر، ومنها قاعدة شمعدان مملوكي 5000-7000 جنيه إسترليني، ووعاء له غطاء مزخرف رائع 5000-7000 جنيه استرليني، ووعاء بدون غطاء من الفضة والنحاس مرصع بالذهب 10000-15000 جنيه إسترليني.



ولوح خشبي مطعمة بالعاج "مصر" 10000-15000 جنيه إسترليني، وشمعدان كبير مملوكي من الفضة والنحاس"مصر"40,000 — 60,000 جنيه استرليني، ولوحة مملوكية من قطعتين منحوتة من الخشب ونجمة مطعمة بالعاج "مصر"20000 – 30000 جنيه إسترليني، وحوض نحاسي كبير"مصر أو سوريا"3000 – 4000 يورو.



وقطعة نسيج تشبه سجادة صغيرة "القاهرة"15000 – 25000 جنيه إسترليني، ووعاء نحاس مملوكي مطعم بالفضة"مصر"12000 - 18000 جنيه إسترليني، ومخطوطة عربية تتضمن القرآن الكريم وتحديدا آيات من سورتي الأعراف والأنفال، ومكتوبة بالحبر الأسود وفواصل مذهبة بين الآيات، وسعرها ما بين 10000 – 15000 جنيه إسترليني، ومخطوط من المجلد الثاني من كتاب"إحياء علوم الدين"للإمام الغزالي 15000 - 20،000 جنيه إسترليني.



وشمعدان نحاسي مصغر "مصر أو سوريا" 3000 – 5000 جنيه إسترليني،وقاعدة شمعدان نحاسي"مصر أو سوريا"8000 - 12000 جنيه إسترليني، وقاعدة شمعدان من النحاس" الفضي" مصر أو سوريا" 7000 – 10000 جنيه إسترليني، وطبق كبير من النحاس"مصر"10000 – 15000 جنيه إسترليني.



ووعاء من النحاس الأصفر مطعم بالفضة على الأرجح من مصر 5000 - 7000 جنيه إسترليني، ووعاء مملوكي نادر من الفخار عليه رنك الأسد والذي كان الرمز الأساسي للسلطان بيبرس "مصر"15000 - 25000 جنيه إسترليني، ولوحة خشب مملوكية من الأبنوس والعاج"مصر"150،000 - 200،000 جنيه إسترليني، وحوض نحاسي نادر محفور من عهد السلطان قايتباي" مصر" 30000 - 50000 جنيه إسترليني.



وشمعدان مملوكي من النحاس الأصفر"مصر"10000 - 15000 جنيه إسترليني، وفانوس مملوكي"مصر" 30000 - 40000 جنيه إسترليني، ومطرقة باب برونزية مملوكية 3000 - 5000 جنيه إسترليني، ومرآة مملوكية من البرونز والذهب "مصر"20000 - 30000 جنيه إسترليني، وخوذة من الصلب"مصر" 40000 - 50000 جنيه إسترليني.

