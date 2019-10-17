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فن

تعرف على إيرادات فيلم The Addams Family

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:17 ص
The Addams Family
The Addams Family
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شروق ابراهيم
حقق الفيلم الكرتوني The Addams Family إيرادات بلغت 37 مليونا و780 ألف دولار بعد مرور 6 أيام على طرحه.

وحصد الفيلم في الأسبوع الافتتاحي إيرادات وصلت لـ 30 مليون دولار، حيث احتل المركز الثاني في شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ بوكس أوفيس.

وتدور أحداث الفيلم حول عائلة غريبة تسمى الـ آدامز، من تأليف مات بيرمان، وإخراج جيرج تيرنان.

الفيلم من بطولة تشارليز ثيرون وسنوب دووج وقامت بغناء الأغنية الدعائية له المغنية الشهيرة كريستينا اجيلرا.
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