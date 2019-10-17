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أخبار البلد

بسبب سقوط رافعة ونش.. توقف حركة المترو بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر.. صور

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:46 ص
توقف حركة المترو
توقف حركة المترو بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر
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أحمد أبوشوشة
أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أنه أثناء قيام إحدى شركات الإعلانات بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتي غمرة والدمرداش بالخط الأول حدث كسر بالونش القائم بأعمال الإزالة وسقطت "رافعة الونش" على الشبكة الهوائية مما أدى إلى قطعها وعلى الفور.

وأكد المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق أنه تم التحفظ على الونش والقائمين بالأعمال عليه بمعرفة شرطة النقل والمواصلات، وانتقلت جميع فرق الطوارئ وجارٍ العمل على إصلاح الشبكة الكهربائية.

وأوضح عبد الهادي أن حركة القطارات تعمل من محطة كوبرى القبة حتى محطة المرج الجديدة ومن محطة الشهداء حتى محطة حلوان معلنا توقف حركة القطارات بمحطات ( غمرة _ الدمرداش _ منشية الصدر ) لحين إصلاح الشبكة الكهربائية.
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