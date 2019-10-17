بسبب سقوط رافعة ونش.. توقف حركة المترو بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر.. صور

أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أنه أثناء قيام إحدى شركات الإعلانات بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتي غمرة والدمرداش بالخط الأول حدث كسر بالونش القائم بأعمال الإزالة وسقطت "رافعة الونش" على الشبكة الهوائية مما أدى إلى قطعها وعلى الفور.





وأكد المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق أنه تم التحفظ على الونش والقائمين بالأعمال عليه بمعرفة شرطة النقل والمواصلات، وانتقلت جميع فرق الطوارئ وجارٍ العمل على إصلاح الشبكة الكهربائية.



