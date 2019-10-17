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فن

بعد أنباء تسميمه.. هل تزوج كاظم الساهر من سارة المغربية؟

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:02 ص
كاظم الساهر
كاظم الساهر
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آيه عاطف
يتصدر كاظم الساهر مؤشر البحث جوجل في مصر وبعض البلاد العربية بعد انتشار خبر وفاته في إحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي برروا الوفاة المفاجئة لقيصر الغناء العربي بقيام من وصفت بزوجته المغربية بتسميمه أثناء تناوله وجبة العشاء.

ونفى كاظم الساهر بطريقة غير مباشرة خبر الوفاة عن طريق نشر مقطع فيديو لإحدى أغنياته على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

والسؤال: ما قصة زوجة كاظم الساهر المغربية؟

كانت تداولت وسائل إعلام عربية، العام الماضي، أخبارا عن دخول الفنان العراقي، كاظم الساهر، القفص الذهبي، بعد فترة طويلة من العزوبية منذ طلاقه من زوجته الأولى وأم أولاده.

وأكدت وسائل الإعلام حينها أن العروس تدعى سارة وهي مغربية الجنسية، وهي نفسها التي تكلفت بتصميم ديكور منزله نواحي مدينة الرباط.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع حينها، صورًا عديدة، جمعت كاظم الساهر بأصدقائه و"الزوجة المزعومة".

ونفت مصادر مقربة من كاظم الساهر، الذي يفرض سرية شديدة على حياته الخاصة، زواجه من جديد، كما نفت زواجه من هذه العروس المغربية، ولكن لم ينف قيصر الغناء بنفسه الزواج أو يؤكده.
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