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رياضة

بيراميدز يستضيف سموحة في الجولة الرابعة من الدوري .. اليوم

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:21 ص
بيراميدز
بيراميدز
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عبدالله هشام
يستضيف فريق بيراميدز منافسه سموحة اليوم على ملعب الدفاع الجوي في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020 .

ويسعى فريق بيراميدز للعودة إلى نتائجه الايجابية بعد التعادل أمام فريق طلائع الجيش في الجولة الماضي بنتيجة هدفين لكل منهما .

بينما يحاول فريق سموحة بقيادة حسام حسن لمواصلة النتائج الايجابية بعد الفوز علي انبي الجولة الماضية أملا في تحقيق مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري المصري .

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط بينما جاء فريق سموحة في المركز الثامن برصيد 4 نقاط.
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