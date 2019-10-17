بيراميدز يستضيف سموحة في الجولة الرابعة من الدوري .. اليوم

يستضيف فريق بيراميدز منافسه سموحة اليوم على ملعب الدفاع الجوي في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020 .



ويسعى فريق بيراميدز للعودة إلى نتائجه الايجابية بعد التعادل أمام فريق طلائع الجيش في الجولة الماضي بنتيجة هدفين لكل منهما .



بينما يحاول فريق سموحة بقيادة حسام حسن لمواصلة النتائج الايجابية بعد الفوز علي انبي الجولة الماضية أملا في تحقيق مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري المصري .



ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط بينما جاء فريق سموحة في المركز الثامن برصيد 4 نقاط.