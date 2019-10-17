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رياضة

أهلي 2004 يواجه الجونة في بطولة الجمهورية

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:16 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٤ اليوم مع ضيفه الجونة، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السادسة من بطولة الجمهورية. ويسعى فريق الأهلي لتحقيق الفوز على الجونة وحصد الثلاث نقاط؛ لاستعادة نغمة الانتصارات من جديد، بعدما فاز في ٣ مباريات على التوالي وتعادل في مباراة وخسر في أخرى.

ويمتلك الأهلي ١٠ نقاط في رصيده يحتل بها المركز الثاني فى جدول الترتيب، بعدما حقق الفوز على بيراميدز وطنطا بنتيجة ٤ – ١ في المباراتين، وعلى وادي دجلة ٤ – ٢، والتعادل سلبيًا مع المقاصة، والهزيمة أمام الزمالك صفر – ٢، مسجلًا ١٢ هدفًا مقابل ٦ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي ياسر ريان مديرًا فنيًا، وعبد الله فاروق مدربًا عامًا، وأنور وجدي مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد نحلة معد بدني، وأحمد شوقي إخصائي التدليك.
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