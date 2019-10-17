إنبي يستضيف الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز

يستضف فريق إنبي نظيره الإنتاج الحربي اليوم الخميس في الخامسة والنصف مساء، على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.



ويسعى إنبي بقيادة مدربه علي ماهر لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم، لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري، بعد تزيله جدول المسابقة.



على الجانب الآخر يسعى الإنتاج الحربي لتجاوز هزيمته أمام المقاولون العرب في الجولة الماضية، بخطف الثلاث نقاط في مباراة اليوم وتعميق جراح إنبي.



ويحتل الإنتاج الحربي المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدروي الممتاز برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد إنبي في المركز الأخير بنقطة وحيدة.



ويلتقي اليوم ايضا ضمن الجولة نفسها من مسابقة الدوري الممتاز إف سي مصر مع الجونة، مصر المقاصة مع المصري، بيراميدز مع سموحة.