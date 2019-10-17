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فن

شاهد.. فنانة شهيرة تجرى عملية تجميل فى أنفها.. اعرف السبب

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:39 م
هند البلوشى
هند البلوشى
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة الكويتية هند البلوشى عن أسباب إجرائها عملية تجميل فى أنفها خلال الفترة الماضية. 

وقالت هند البلوشى فى إحدى اللقاءات التلفيزيونية إن السبب وراء إجراء عملية التجميل فى الأنف بسبب الحادث الذى تعرضت له منذ فترة قصيرة. 

وظهرت هند في المقطع وهي تضع ضمادة على أنفها، ورغم أنها لم تكشف في الفيديو خضوعها للتجميل، إلا أن الجمهور تداول المقطع بكثافة مؤكدين أنها خضعت بالفعل لعملية من أجل تصغير الأنف.

وكانت أصيبت هند بجرح في أنفها جرّاء الحادث، حيث لم يصدق المقربين أن ما حدث في أنفها سببه حادث السيارة، في إشارة منهم إلى خضوعها لعملية تجميل جديدة.
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