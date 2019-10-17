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حوادث

بحوزته 75 ألف دولار و4 ملايين جنيه.. ضبط شخص يتاجر فى العملة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:39 م
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح
تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزته مبالغ مالية "عملات مختلفة" .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص عضو مجلس إدارة بشركة صرافة "صادر بشأنها قرار بإلغاء التراخيص"، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، واستغلاله إحدى الشقق السكنية المملوكة له بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات مختلفة (75481 دولارا أمريكىا- 6604 ريالات سعودىة- 8600 يورو- 375 جنيها إسترلينيا- 500 درهم - 4,760,000 جنيه مصرى- ماكينة عد نقود- مجموعة من الأوراق- هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل تدل على نشاطه غير المشروع).

بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
بحوزته 75 ألف دولار و4 ملايين جنيه.. ضبط شخص يتاجر فى العملة
بحوزته 75 ألف دولار و4 ملايين جنيه.. ضبط شخص يتاجر فى العملة
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