بـ الكاروهات.. إنجى المقدم تتألق بـ فستان قصير على إنستجرام

شاركت الفنانة إنجى المقدم ، متابعيها بستورى جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.





وأطلت إنجى المقدم بفستان قصير من الكاروهات، وبأكمام طويلة، ووضعت حزام على الخصر بـ الكاروهات الذى يبرز جمالها ورشاقتها.





وتركت إنجى المقدم، شعرها البنى متطاير على كتفيها بطريقة بسيطة وغير متكلفة، ووضعت عُقدًا رائعًا باللون الذهبى يضيف لمسة أنيقة إلى إطلالتها.



