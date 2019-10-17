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مرأة

بـ الكاروهات.. إنجى المقدم تتألق بـ فستان قصير على إنستجرام

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 02:58 م
صدى البلد
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قسم المرأة
شاركت الفنانة إنجى المقدم ، متابعيها بستورى جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.

وأطلت إنجى المقدم بفستان قصير من الكاروهات، وبأكمام طويلة، ووضعت حزام على الخصر بـ الكاروهات الذى يبرز جمالها ورشاقتها.

وتركت إنجى المقدم، شعرها البنى متطاير على كتفيها بطريقة بسيطة وغير متكلفة، ووضعت عُقدًا رائعًا باللون الذهبى يضيف لمسة أنيقة إلى إطلالتها.

واعتمدت فى الميكاب على اللون البنى والأسود كأيشادو للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر شفاه باللون البيج الغامق الذى يبرز جمال أنوثتها.
بـ الكاروهات.. إنجى المقدم تتألق بـ فستان قصير على إنستجرام
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