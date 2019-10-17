البورصة تربح 2.9 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة، بختام التعاملات اليوم الخميس، وسجل رأس المال السوقي نحو 717،854 مليار جنيه، وربحت البورصة 2.9 مليار جنيه، متأثرة بمشتريات المصريين.



وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.02%، ليسجل 14205 نقطة.



وصعد مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.88% إلى مستوى 2063 نقطة.





وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.61%، وصعد إلى مستوى 534 نقاط، فيما صعد مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا بمقدار 0.33%، مسجلًا 1414 نقطة.