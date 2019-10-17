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تعليم

التعليم: 249473 متقدما سجلوا بياناتهم على البوابة الإلكترونية للوظائف

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:53 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياسمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن 249473 متقدما للتسجيل على البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، وذلك منذ انطلاق التسجيل على البوابة الإلكترونية يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر الجاري.

وتعمل البوابة الإلكترونية على فحص مستندات عدد 45258 متقدما أتموا المرحلة الأولى للتسجيل حتى صباح اليوم الخميس، وبلغ عدد طلبات التقدم للتطوع 1779 طلبا بينما بلغ عدد الإناث المسجلين 177322 من إجمالي عدد المتقدمين.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org، والتي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًة إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.
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